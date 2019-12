Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Filipine a decapitat o turista dupa care i-a mancat creierul, potrivit antena3.ro. Barbatul a fost reținut dupa ce ramașițele femeii au fost gasite in apropierea casei lui.Citește și: In Ajun de Craciun, Liviu Dragnea incaseaza o lovitura devastatoare El le-ar fi spus polițiștilor…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO: Imagini de basm la Ighiel, la lasarea serii. Cea mai frumoasa casa din județ, impodobita de Craciun, cu mii de beculețe Asa cum ne-am obisnuit sa vedem in filmele americane, casele impodobite cu beteala luminioasa, brazi si reni din beculete, le putem vedea acum si la noi.…

- O organizatie europeana cu sediul in capitala Belgiei, Bruxelles, a nominalizat 20 de targuri de Craciun din tot atatea orase intr-un concurs numit „Cele mai frumoase piete europene de Craciun”. Un singur oras din Romania se numara printre cele nominalizate. Acesta poate fi votat pana pe 10 decembrie.

- Opera Nationala Bucuresti prezinta duminica, 24 duminica 2019, incepand cu ora 18:30 spectacolul de balet "Spargatorul de nuci" de Piotr Ilici Ceaikovski. Coregrafia ii apartine lui Oleg Danovski, adaptarea regizorala si coregrafica poarta semnatura lui Oleg Danovski Jr., scenografia a fost…

- O acrobata de la un circ din Budapesta, in varsta de 19 ani, a fost ranita grav dupa ce a cazut de la inalțime, in timpul unui spectacol susținut la Hunedoara. Potrivit ISU Hunedoara, incidentul s-a produs sambata, in orașul Hunedoara, in timpul unui spectacol de circ. Tanara in varsta de 19 ani a fost…

- Campaniile de reduceri pot fi periculoase din punct de vedere al atacurilor cibernetice, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, in conditiile in care numai anul trecut, de "Black Friday", numarul de atacuri de tip ransomware a crescut cu 28 de ori fata de perioada similara din…

- Un polițist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impușcat duminica. Polițistul era angajat in sistemul penitenciar din anul 1999. Potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor, duminica dimineața un polițist de penitenciare aflat in serviciu, angajat…