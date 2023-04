Un lup a atins un record Un lup de doi ani pe nume M237 s-a separat de haita sa in cantonul Grisons din Elveția și s-a indreptat spre Ungaria. A parcurs 1.900 km, ceea ce este un record, in cautarea perechii. Dar a fost ucis de un vinator. Lupul a trecut prin orașele Innsbruck, Viena și Budapesta inainte de a ajunge in satul maghiar Hidashnemeti, linga granița cu Slovacia. Dar mass-media locala anunța ca migr Citeste articolul mai departe pe noi.md…

