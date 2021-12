Stiri pe aceeasi tema

- Conform practicilor existente, autoritațile de profil de la Chișinau in comun cu Biroul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) din Republica Moldova au dispus repartiția pentru utilizare in localitațile din stinga Nistrului și municipiul Bender a unui nou lot de asistența umanitara, recepționata la…

- Pe parcursul anului curent, locuitorilor din regiunea transnistreana a Republicii Moldova le-au fost distribuite 262,5 mii de doze de vaccin impotriva COVID-19. Loturile respective au fost receptionate de Republica Moldova cu titlu de ajutor umanitar sau au fost procurate din resursele alocate din bugetul…

- „Gazprom” va livra gaze naturale Republicii Moldova pentru a asigura inclusiv Transnistria, care consuma de 1,5 ori mai multe gaze decât partea dreapta a Nistrului, transmite ziarulnational.md. Concluzia este facuta într-un articol publicat în „Eho Rossii”…

- In eventualitatea in care autoritațile de la Chișinau vor asigura cu gaze naturale, din surse alternative, doar teritoriul din dreapta Nistrului, exista riscul sistarii energiei electrice. Este atenționarea experților in domeniul energetic, potrivit carora chiar daca Republica Moldova va procura…

- Daca malul drept al Nistrului va fi deconectat de la livrarile gazelor rusești, pe malul sting poate primi liber gaze de la Gazprom, deoarece nu exista bariere tehnice aici, dar in acest caz s-ar putea ca Republica Moldova sa fie nevoita sa cumpere energie electrica de la Ucraina și mai scump decit…

- Regiunea din stinga Nistrului va primi gaz din surse alternative, doar daca va plati pentru ele, a lasat sa se ințeleaga premierul, Natalia Gavrilița de la tribuna Parlamentului, care a cerut, vineri, votul pentru aprobarea starii de urgența in sectorul energetic. ”Pentru noi, teritoriul intregii țari…

- Veteranul razboiului de la Nistru, Dorel Rosca, a fost retinut de asa-zisele structuri de forta din regiunea transnistreana pentru ca ar fi fost dat in cautare in stanga Nistrului. Incidentul a avut loc in aceasta dimineata, in satul Lunga, raionul Dubasari.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat azi, 28 septembrie, Hotarirea in cauza Drovorub v. Republica Moldova și Federația Rusa, prin care a constatat incalcarea articolul 2 CEDO sub aspect material și procedural de catre Federația Rusa, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. Anunțul…