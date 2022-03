Marius Apostol, locotenent in retragere in armata romana, cu sase misiuni in razboaie si presedinte al Asociatiei Militarilor Veterani si Veteranilor cu Dizabilitati a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca, pana acum este foarte clar din punct de vedere operational ca armata rusa nu a facut niciun pas important pentru cucerirea Kievului si ca se vede nervozitatea presedintelui rus Vladimir Putin, pentru ca „toata lumea se astepta la marea putere rusa sa cucereasca Ucraina in 24 de ore”, relateaza News.ro.

