- Un barbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca a omorat-o pe femeie la care locuia in chirie, in municipiul Constanta. El a lovit-o cu pumnii, iar in urma ranilor suferite victima a murit in scurt timp, informeaza News.ro . Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta a anuntat, marti, printr-un…

- Un barbat din judetul Iasi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce si-a agresat sotia de mai multe ori, iar apoi a incalcat ordinul de protectie, care ii interzicea sa se apropie la mai putin de 100 de metri de femei. Barbatul și-a agresat soția cu securea. Parchetul de pe langa Judecatoria…

- Minorul de 15 ani, acuzat ca a provocat un incendiu de proporții, saptamana trecuta, in parcarea de la subsolul unui bloc din Constanța, a fost arestat miercuri preventiv pentru 30 de zile, potrivit News.ro și site-ului local Ziua de Constanța. Anterior, copilului ii fusese dat vineri arest la domiciliu…

- Tragedia s-a petrecut in Iași, unde un barbat și-a omorat iubita pentru ca ii cerea sa schimbe postul TV la care se uita. In urma celor intamplate, barbatul a fost condamnat la șase ani de inchisoare și trei ani nu are voie sa intre in localuri in care se servește alcool. Crima s-a petrecut pe 10 martie,…