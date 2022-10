Un localnic din Bistrița și-a făcut propria trecere de pietoni în fața casei. El s-a ales cu dosar penal Satul de mașinile care circula cu viteza prin fața casei sale, un barbat din Salva, județul Bistrița-Nasaud a rezolvat problema, trasand o trecere de pietoni, scrie ziarul local ObservatorBn. Pentru fapta sa barbatul s-a ales cu dosar penal pentru comiterea infracțiunii de impiedicarea sau ingreunarea circulației pe drumurile publice.Omul a luat vopsea alba și a trasat, pe DN 17 C din localitatea bistrițeana Salva, o trecere de pietoni in dreptul proprietații sale.Polițiștii care au ajuns in zona au incetinit, dar au și oprit la poarta barbatului. Pentru ideea traznita barbatul s-a ales cu un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

