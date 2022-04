Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu scurt timp au fost bombardamente la doar 15 kilometri de Romania, in Ismail, Ucraina. Armatele rusesti au distrus acolo o unitate militara. In aceasta dimineața, armata rusa a lansat un atac asupra unei baze militare, situata in staul Cairaclia din regiunea Odesa. Satul din Ismail se afla…

- In plus fața de munca eroica a Forțelor Armate ale Ucrainei, civilii, inclusiv romii, vin in ajutor, scrie publicația de limba ucraineana și rusa Unian.ua. Potrivit informațiilor publicației citate, in noaptea de sambata spre duminica romii ar fi furat un tanc de la invadatorii ruși. Forțele…

- Multe locuri și lucruri despre care se știe puțin sau deloc avem in Romania. Despre punerea lor in valoare, pe harta de interes a vizitatorilor nici nu se pune problema. Așa suntem noi, lasa-ma sa te las. Alte popoare gasesc și spun povești pentru fiecare fir de iarba, pentru fiecare piatra, pentru…

- Europarlamentarul Eugen Tomac a respins joi seara la B1 TV, speculațiile ca PMP l-a sprijinit in trecut pe George Simion, președintele AUR. Mai mult, acesta a spus ca George Simion a adus in parlament politicieni care sunt “portavoci ale Kremlinului”, precum Diana Șoșoaca:“Cred ca in…

- Guvernul a aprobat semnarea Acordului dintre tara noastra si Romania privind constructia, exploatarea, intreținerea și reparația podului rutier de frontiera dintre localitatile Ungheni, de pe ambele maluri ale Prutului.

- Primul contract de lucrari din cadrul proiectului privind extinderea conductelor ApaVital in Republica Moldova a fost semnat, astazi, la Iasi. Societatea ApaVital din Iasi va furniza apa potabila in mai multe localitati din raioanele Ungheni, Glodeni, Falesti, si Nisporeni din stanga Prutului. Vice-prim-ministrul…

- Un sat intreg din Romania are case scoase vanzare, la prețuri infime. Doar 250 de euro pot plati pentru doua camere cei care vor sa cumpere o locuința aici. Satul este situat langa Onești, dar, deși casele te imbie cu prețurile lor de nimic, in realitate mai sunt cateva aspecte de luat in considerare:…

- Anna Lesko, Irina Rimes, Ianna Novac și Radu Sarbu sunt doar cațiva populari artiști care, an de an, pastreaza pomul de iarna pentru 7 ianuarie. Daca cei de pe malul drept al Prutului sunt satuli de distracție dupa un Craciun și Revelion spumos, vedetele in cauza, basarabeni la origine, de-abia diseara…