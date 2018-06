Stiri pe aceeasi tema

- Un loc de parcare de 2,5 pe 5 metri s-a vandut in Hong Kong pentru 760.000 de dolari, scrie South China Morning Post, citat de CNN . Cu un preț de aproape 61.000 de dolari pe metru patrat, locul de parcare este mult mai scump decat prețul pe metru patrat, 18.300 dolari, al unui apartament din Hong…

- Indicele ROBOR iși continua creșterea fulminanta in detrimentul a milioane de romani care au contractat credite in moneda naționala. Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,85%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit…

- O comisie a Congresului SUA va incepe investigarea implicarii ilegale și abuzive a Kleptocracy Unit – o structura globala anti-corupție, inființata in 2011, in cadrul Departamentului de Justiție -, intr-o serie de dosare anti-corupție din intreaga lume, inclusiv din Romania, arata fostul ofițer SRI,…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Deloitte, pe baza unor premise…

- ROBOR la trei luni a crescut miercuri pana la un nou maxim al ultimilor trei ani si jumatate – 2,47%. Pe 23 octombrie 2014, ROBOR la trei luni a fost cotat la 2,48%. ROBOR la sase luni a ramas la 2,57%, aproape de nivelul de vineri, cand ROBOR 6M a atins maximul din ultimii trei ani The post ROBOR…

- Apetitul global pentru fuziuni și achiziții (M&A) nu prezinta niciun semn de scadere, in pofida faptului ca nivelurile tranzacțiilor sunt peste valorile record din 2007, inainte de criza financiara, conform unui studiu realizat de EY in randul a 2.500 de executivi din 43 de țari. Raportul Global Capital…

- Piata farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile si tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din mass-media si de situatia de criza din sistemul sanitar, estimarile mergand spre atingerea pragului de 50 de miliarde de lei, se arata intr-o…

- Omul de afaceri George Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, George Becali a dezvaluit ca i s-au…