- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP.Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Un loc scos la licitație pentru a-l insoți pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin, care va avea loc pe 20 iulie, a fost vandut sambata pentru 28 de milioane de dolari, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Caștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Anuntul ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin).

- Vrei sa licitezi pentru un loc pe o nava spațiala alaturi de Jeff Bezos? Va trebui sa fii rapid - și probabil vei avea nevoie de mai mult de 4 milioane de dolari, relateaza Reuters.Blue Origin a programat sâmbata o licitație live pentru a încheia un proces de licitație care a durat o…

- Anuntul de luni ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin), relateaza EFE. Cel mai bogat…

- Calatoria este stabilita pentru 20 iulie, la doua saptamani dupa ce el va renunta la functia de CEO al Amazon. „De la varsta de 5 ani, am visat sa calatoresc in spatiu”, a scris antreprenorul, luni, pe Instagram. „Pe 20 iulie, voi face aceasta calatorie cu fratele meu. Cea mai mare aventura cu cel mai…

- Blue Origin, compania americana producatoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta pentru un loc in nava sa spatiala ''New Shepard'' s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari in a doua runda a licitatiei in curs de desfasurare, informeaza miercuri Reuters. Compania…