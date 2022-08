Stiri pe aceeasi tema

Primul grup de soldați germani a sosit la Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei (BIH), pentru a se alatura Forței Uniunii Europene in BiH (EUFOR), a anunțat luni agenția de presa de stat SRNA.

Festivalul de Film de la Sarajevo, aflat la a 28-a editie, se va desfasura in perioada 12-19 august, in capitala Bosniei si Hertegovinei, zece dintre filmele prezentate fiind productii cinematografice romanesti, potrivit news.ro.

Ambasada SUA la Sarajevo a comunicat ca respinge noi divizari in interiorul statului suveran Bosnia și Herțegovina (BiH), inclusiv formarea unei a treia entitați croate.

Moralul mediului de afaceri german a scazut peste așteptari in iulie, arata sondajul Ifo privind increderea in mediul de afaceri, in timp ce institutul care il intocmește a declarat ca prețurile ridicate la energie și lipsa iminenta de gaze aduc cea mai mare economie europeana in pragul recesiunii,

Moralul mediului de afaceri german a inregistrat o scadere peste asteptari in luna iulie, pe fondul ingrijorarilor ca inflatia record si livrarile limitate de energie din Rusia vor arunca cea mai mare economie europeana intr-o criza, arata rezultatele sondajului lunar publicat de institutul Ifo,

Presedintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa ajunga in Spania, marti, dupa finalizarea ultimelor intalniri cu liderii G7 din Germania, pentru debutul Summit-ului NATO care este asteptat sa se concentreze pe invazia in desfasurare a Rusiei in Ucraina, relateaza CNN.

Increderea companiilor germane in economie s-a deteriorat pe neasteptate in iunie din cauza temerilor create de posibilitatea ca Rusia sa opreasca in totalitate exporturile de gaze naturale catre Germania.

Premierul sloven Robert Golob a declarat vineri ca va propune ca Bosniei si Hertegovinei sa i se acorde statutul de tara candidata la aderare la summitul UE de saptamana viitoare, relateaza agentia croata de stiri Hina.