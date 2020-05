Un lider PSD vede un mister în spatele amenzilor colosale date în starea de urgență „Au introdus taxari noi, ca amenzile care au fost aplicate pentru mai mult de 300.000 de romani si care au o valoare incredibila de peste 600 de milioane de lei reprezinta o noua taxa, pentru ca a depasit valoarea, de exemplu, a impozitului pe profit pe primul trimestru. Deci e o taxa mascata a Guvernului”, este de parere Radu Oprea . Oprea, reacție ca urmare a declarațiilor lui Cițu Perspectivele de venituri bugetare pentru lunile urmatoare venite din declaratiile companiilor sunt mai mari decat era de asteptat, insa acest lucru este insuficient, deoarece cheltuielile bugetare, in special cele… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

