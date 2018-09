Stiri pe aceeasi tema

- Ionel Arsene, presedintele CJ Neamt, unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a postat un mesaj pe Facebook in care foloseste un limbaj obscen la adresa presedintelui Iohannis si a Opozitiei. Ionel Arsene a stat in arest preventiv, fiind acuzat de trafic de influenta.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat marți, pentru MEDIAFAX, ca senatorul social-democrat Ecaterina Andronescu s-a pus "in slujba adversarilor consacrați ai PSD" prin faptul ca a cerut intr-o scrisoare deschisa retragerea lui Liviu Dragnea din fruntea partidului."Am ințeles…

- PNL, USR si PMP incearca azi sa rastoarne Guvernul Dancila, condus din umbra de liderul PSD Liviu Dragnea, condamnat in prima instanta la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Insa sansele Opozitiei sunt infime, in conditiile in care majoritatea PSD-ALDE, ajutata de UDMR si de minoritatile…

- "Sustinere totala pentru presedintele PSD, Liviu Dragnea" - este mesajul cu care vine in reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al partidului presedintele organizatiei de femei a PSD, Rovana Plumb, in numele intregii organizatii. "Sustinere totala pentru presedintele Liviu Dragnea. Cuvantul…

- E stare de alerta in PSD, dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat, cu executare, la 3 ani și 6 luni de inchisoare! Partidul a convocat Comitetul Executiv, pentru vineri, la ora 16, acolo unde se va decide soarta lui Dragnea.Primul semnal a fost dat de Rovana Plumb, șefa femeilor din PSD, ministru…