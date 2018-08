Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca atacul lansat de președintele Klaus Iohannis la premierul Viorica Dancila, in discursul susținut la Consiliul Național al PNL, este un gest care nu face decat sa ii enerveze foarte mult pe romani."Acestea…

- Consiliul National al PNL se reuneste sambata la Palatul Parlamentului, iar la sedinta este asteptat si presedintele Klaus Iohannis, dupa ce invitatia i-a fost adresata de liderul formatiunii, Ludovic Orban. UPDATE 11:33 Klaus Iohannis: Au inceput acțiuni de neimaginat Președintele Iohannis a taxat…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis va trebui sa anunte saptamâna viitoare daca o revoca sau nu pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Secretarul general adjunct al PSD Codrin Stefanescu a declarat joi ca este "imperios necesar" ca presedintele Klaus Iohannis sa admita public ca dosarul "Rovinari - Turceni" a fost fabricat la comanda "unui sistem securist", in ideea de a slabi forta PSD si de a schimba Guvernul. "Decizia de astazi…

- Vicepremierul Viorel Ștefan reacționeaza la criticile președintelui Klaus Iohannis. Oficialul a afirmat ca singurul an in care veniturile la buget a fost 2016, an in care Guvernul era condus de catre Dacian Cioloș. Acesta a afirmat ca veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 11,%, de la…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat in week-end, la Tulcea, ca PSD și ALDE au plantat in administrația publica funcționari „luati de la coada vacii” sau „scroafe in copaci”, ca ii este „ușor mila” de premierul Viorica Dancila și ca ministrului Economiei i se spunea „Debilul”. Secretarul general…