- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, a acuzat PNL si USR-PLUS ca niciun reprezentant al Guvernului nu a fost prezent la Iasi la manifestarile dedicate Zilei Unirii, el sustinand ca "Alianta CDR-2 a ajuns la putere si a uitat de ieseni”, potrivit news.ro."Niciun reprezentant al administratiei…

- NEMULȚUMIRI… Federația Sanitas cere Guvernului sa respecte promisiunile facute angajaților din sistemul sanitar in perioada de urgența și de alerta, in ceea ce privește creșterea salariilor. Sindicaliștii amenința ca vor recurge la proteste fața de blocarea Legii salarizarii unitare. Potrivit unui comunicat…

- Presedintele PSD Bacau, europarlamentarul Dragos Benea, a criticat joi, intr-o postare pe Facebook, faptul ca judetele Moldovei nu au niciun reprezentant in noul Guvern. Liderul PSD Bacau a subliniat ca niciun parlamentar din actuala majoritate, dar nici reprezentantii AUR, nu "s-au sinchisit macar…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condamna hotararea adoptata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta chiar in seara in care... The post AUR cere Guvernului redeschiderea de urgenta a scolilor appeared first on Renasterea banateana .

- Rezultatul alegerilor parlamentare de duminica arata ca "nu se va putea face reforma în România fara USR PLUS", a declarat copresedintele aliantei, Dan Barna, dupa anuntarea exit-poll-urilor. "Rezultatul acestor alegeri spune un lucru foarte clar: nu se va putea face…

- Liderul social-democratilor ieseni si fost presedinte al Consiliului Judetean, Maricel Popa, care candideaza din partea PSD la Senat, sustine ca Iasiul "a fost calcat in picioare" de Guvernul liberal, criticand astfel faptul ca prin Planul National de Redresare si Rezilienta s-au facut alocari infime…

