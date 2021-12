Stiri pe aceeasi tema

- Liderul partidului national-conservator aflat la putere in Polonia, Jaroslaw Kaczynski, a acuzat Germania ca vrea sa transforme Uniunea Europeana intr-un "al IV-lea Reich german" federalist, intr-un interviu publicat vineri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Sunt tari care "nu sunt entuziasmate…

- Cipurile si celulele de baterii au devenit unele dintre cele mai importante componente in era vehiculelor electrice si autonome, obligand producatorii de automobile sa depinda de furnizorii asiatici, industria locala fiind lenta in dezvoltatea capacitatii de productie. ”Da, am devenit prea dependenti…

- Uniunea Europeana a aprobat in ianuarie un plan care includea acordarea de ajutor de stat companiilor Tesla, BMW si altora, pentru a sprijini productia de baterii pentru vehicule electrice si pentru a ajuta blocul sa reduca importurile de la liderul industriei China. Tesla era de asteptat sa primeasca…

- Situația de la frontiera dintre Polonia și Belarus e critica. Intre doua și 4 mii de migranți din Orientul Mijlociu incearca sa treaca din Belarus in Polonia, pentru a merge apoi mai departe, in Germania.

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, sustine ca presedintele USR, Dacian Ciolos este „ignorant” in legatura cu tema modificarii Constitutiei, iar afirmatiile facute de acesta, in context, cu privire la „iliberalism” sunt „bazaconii ingrozitoare”. „Din pacate, atat domnul Ciolos, cat si domnul Tudorache…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki acuza Uniunea Europeana (UE), intr-un interviu publicat in editia de luni a cotidianului britanic de afaceri Financial Times (FT), de faptul ca ameninta Polonia cu „un pistol la timpla” prin faptul ca-i cere sa revina asupra unor reforme judiciare contestate si o…