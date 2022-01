Un lider PNL ”prevestește” ruperea coaliției! Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat miercuri, la Digi24, ca daca social-democrații vor incerca in continuare sa fie „șmecheri” și sa atace miniștrii liberali, iar „guvernarea va balti”, atunci la finalul anului PNL va cauta „alta formula” de a alcatui un Guvern fara PSD. „PSD trebuie sa ințeleaga ca daca vrea sa mearga mai departe cu noi, trebuie sa ne respecte, sa mergem impreuna, nu sa puncteze in spațiul public care e mai șmecher. Nu exista cine e mai șmecher. Nu merge ca unul e șmecherul și celalalt are doar costurile. M-a deranjat și pozițiile lor pe criza energetica. Problemele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

