Stiri pe aceeasi tema

- Robert Sighiartau este de parere ca premierul Marcel Ciolacu poarta ”ghinion”. Cu referire la recenele evenimente. ”Nu vrea sa fie critic si sa profite de tragediile care au fost, dar ”e clar cu ochiul liber ca de cand a venit domnul Ciolacu zici ca avem ghinion”. Apoi este nemulțumit și pentru ca,…

- Deputatul PNL Robert Sighiartau a declarat marti ca el vede PSD guvernand cu AUR din 2024, precizand ca se bazeaza in primul rand pe legaturile care stau in spatele acestor partide politice inclusiv in modul in care AUR alege sa se bata cu PSD in teritoriu. ”PSD are un joc murdar, dublu, apropo de coalitie…

- „In situatii de criza, nu se majoreaza impozitele, deci nu vor fi majorate nici in Romania. Si nici nu vor fi introduse alte impozite”, a spus liderul PSD, M. Ciolacu. Masurile fiscale de care am aflat din diferite surse pentru corectarea deficitului bugetar va spun din capul locului ca nu voi le voi…

- Finalul de saptamana ne-a adus un produs fresh de la Google in Romania si e vorba aici despre Bard, chatbotul cu AI al companiei. Rivalul lui ChatGPT debuta ca asistent conversational, iar in mai sosea in 180 de tari. La mijloc de iulie 2023 a ajuns si in Romania, promovat ca o solutie experimentala,…

- Societatea Academica din Romania (SAR) este o organizație inființata in anul 1996 a carei misiuni este aceea de a de promova educația in domeniul politicii publice a tinerilor, dar și a unor soluții realiste pentru rezolvarea problemelor de politici publice, bazate pe consultare democratica. Organizația…

- Deputatul USR Adrian Wiener a declarat marti ca a depus la Parlament un proiect de lege prin care se interzic reclama, promovarea si campaniile de sponsorizare pentru toate produsele din tutun, inclusiv pentru tutunul incalzit, informeaza Agerpres. „Vreau sa va vorbesc despre o lege care isi propune…

- Deputatul USR Adrian Wiener a declarat marti ca a depus la Parlament un proiect de lege prin care se interzic reclama, promovarea si campaniile de sponsorizare pentru toate produsele din tutun, inclusiv pentru tutunul incalzit. "Vreau sa va vorbesc despre o lege care isi propune sa interzica publicitatea…

- Deputatul UDMR Szabo Odon a afirmat, referindu-se la greva profesorilor, ca nu a picat foarte bine faptul ca ministrul de Interne, Lucian Bode, a iesit cu anuntul ca s-a inteles cu sindicatele polițiștilor si maresc de la 1 iunie salariile. A picat ca nuca in perete, a spus el. Szabo Odon a declarat…