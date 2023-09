Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Catalin Drula, i-a cerut public explicații președintelui Klaus Iohannis in legatura cu dronele care s-au prabușit in ultimele zile pe teritoriul Romaniei. Intr-o postare pe Facebook, Drula a acuzat ca sunt ascunse publicului informațiile despre tipul de drona care s-a prabușit și i-a cerut…

- Senatorul liberal Florin Cițu l-a catolgat, luni, pe premierul Marcel Ciolacu, intr-o postare pe Facebook „un analfabet (economic) și un asasin al economiei Romaniei”. Aprecierile facute de Cițu, fost premier și fost ministru al Finanțelor, vin dupa ce PSD a anunțat ca a decis sa-i dea unda verde lui…

- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

- Decanul Facultații de Administrarea Afacerilor din cadrul ASE, Tanase Stamule (PNL), a explicat, vineri seara, cum ar putea fi facute, din punct de vedere legal, schimbarile cerute de opinia publica la varful Poliției Romane, dupa tragedia de la 2 Mai, unde doi studenți au fost uciși de Vlad Pascu,…

- More than a dozen of the world’s biggest tech companies face unprecedented legal scrutiny, as the European Union‘s sweeping Digital Services Act (DSA) imposes new rules on content moderation, user privacy and transparency this month, according to Reuters. Across the EU, a host of internet giants –…

- Florin Citu, fostul premier al Romaniei, a precizat luni, intr-o postare pe Facebook, ca Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat ”subventii de la buget in valoare de 3.7 miliarde lei care merg direct la firmele de partid si mai departe ii finanteaza campania electorala”. ”Chiar nu va este rusine…

- Imagini cu o femeie care naste pe trotuar, in fata Spitalului Urziceni, au fost publicate, luni, pe Facebook, fiind distribuite de peste o mie cinci sute de persoane. Femeia nu ar fi fost primita in unitatea medicala din lipsa de locuri. ”In ce lume traim!!!! ROMANIA lucrului bine facut! Cum este posibil…