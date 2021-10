Un lider PNL anunță NEGOCIERI cu PSD Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL a anunțat, la Antena 3, ca PNL e gata inclusiv de soluția PSD, daca USR nu revine la masa negocierilor pentru viitorul Guvern. Fenechiu a declarat ca Florin Cițu “nu se agața de funcția de premier” și ca PNL are inclusiv varianta de a merge pe ”soluția PSD”, pentru ca […] The post Un lider PNL anunța NEGOCIERI cu PSD appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

