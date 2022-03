Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa-și retraga fortele militare din Ucraina si sa se implice in diplomatie printr-o atitudine de buna-credinta, precizand ca organziația pe care o reprezinta nu va permite ca integritatea teritoriala a statelor…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a numit drept „huliganism” acțiunile angajatei Channel One, Marina Ovsyannikova, care a aparut in studio in timpul unei transmisiuni in direct cu un afiș impotriva razboiului dus de Putin in Ucraina. Fii la curent cu cele…

- Președintele Volodimir Zelenski susține ca delegația ucraineana comunica zilnic cu omologii ruși pentru a asigura o intalnire intre președinții Ucrainei și Rusiei. „Reprezentanții delegațiilor noastre vorbesc in format video in fiecare zi. Delegația noastra are o sarcina clara – sa faca totul pentru…

- Serviciile rusesti de informatii au comis greseli „uimitoare“ incurajand invazia, susține profesorul german Carlo Masala. Expert militar si profesor de politica internationala la Universitatea Bundeswehr din Munchen, Carlo Masala spune intr-un interviu acordat Tagesspiegel, ca o ocupare a Ucrainei este…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, considera ca singura șansa ca Republica Moldova sa scape de o potențiala agresiune din partea Rusiei este Unirea cu România. „Eu, daca aș fi politician moldovean, sau daca aș avea putere de decizie, aș declara, azi, ca vreau…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca nu stie inca daca ordinul de invadare a Ucrainei a fost dat sau nu de Rusia, insa spera ca nu, pentru ca „asta ar reprezenta intr-adevar o criza severa”. „Informatiile pe care le avem indica…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Secretarul american de stat, Antony Blinken, s-a aflat marți in Ucraina, iar miercuri, el a sosit in Germania, la Berlin, unde a discutat cu aliații europeni probleme legate nu doar de situația acestei țari, ci și de securitatea continentului european. Cotidianul britanic The Guardian subliniaza ca,…