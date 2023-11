Stiri pe aceeasi tema

- Incetarea focului in Fasia Gaza va incepe, se pare, joi, la ora locala 10:00 (08:00 GMT), dupa cum a anuntat un lider al gruparii islamiste palestiniene Hamas, Mousa Abu Marzouk, intr-un interviu acordat miercuri canalului qatarez Al-Jazeera, potrivit dpa. Postul de televiziune egiptean de stat al-Qahera…

- Intr-un comunicat emis miercuri dimineața, s-a menționat ca operațiunile militare vor fi suspendate temporar, iar primii ostatici sunt așteptați sa fie eliberați in 48 de ore de la incheierea acordului. Hamas a confirmat acordul, adaugand ca 150 de femei și copii palestinieni vor fi eliberați din inchisorile…

- Șefii tuturor agențiilor importante ale ONU au publicat o declarație comuna in care iși exprima indignarea fața de bilanțul pierderilor de vieți in randul civililor din Gaza și cer „incetarea imediata a focului in scop umanitar” in conflictul dintre Israel și Hamas

- Armata israeliana avanseaza in Fasia Gaza, unde un nou atac a facut zeci de morti sambata seara intr-o tabara de refugiati, potrivit Hamas, in ciuda apelurilor la incetarea focului si a disperarii civililor palestinieni dupa 30 de zile de razboi, informeaza AFP, conform news.ro.Ministrul iordanian…

- Cel putin o suta de protestatari au ocupat miercuri o cladire a Congresului SUA pentru a cere alesilor si administratiei presedintelui Joe Biden sa faca presiuni pentru o incetare a focului in Fasia Gaza, bombardata de Israel dupa atacul Hamas din 7 octombrie, relateaza AFP.

- Unul dintre principalii lideri politici ai Hamas, organizație terorista care a atacat Israelul, a vorbit, intr-un interviu pentru The New Yorker, despre strategia gruparii. Și s-a contrazis singur. Acesta a sugerat și ca acest razboi este o lecție pentru viitoarele generații de israelieni. „Vor ști…

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…