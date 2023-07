Stiri pe aceeasi tema

- Liderul extremei stangi norvegiene, deputatul Bjørnar Moxnes, in varsta de 41 de ani, a demisionat de la conducerea Partidului Rødt (Rosu, extrema stanga) , luni, dupa ce a fost atacat din cauza ca a furat niste ochelari de soare Hugo Boss dintr-un butic de pe aeroportul din Oslo, invocand o ”neatentie”…

- Liderul partidului de extrema stanga din Norvegia, deputatul Bjornar Moxnes, a demisionat luni, 24 iulie, dupa ce a furat o pereche de ochelari de soare de marca de pe aeroportul din Oslo, relateaza Politico.Moxnes - care conduce Partidul Roșu din Norvegia, formațiune ce deține opt locuri in parlamentul…

- Deputatul Bjornar Moxnes, lider al extremei stangi norvegiene, a demisionat luni de la conducerea partidului sau, dupa ce a fost prins furand o pereche scumpa de ochelari de soare, dintr-un magazin de pe aeroportul din Oslo, transmite AFP. Surprins de camerele de luat vederi, politicianul a recunoscut…

- Dubla masura a UE. Valideaza regimul dictatorial feroce al lui Aliyev de dragul gazelor și al petroluluiEnergia azera „verde” nu este vreo soluție magica pentru dependența UE de Rusia, afirma experții. CITESTE SI Ipoteza uluitoare in cazul Simonei Halep! S-a dezlanțuit inaintea procesului: 'Mi…

- Soția președintelui Klaus Iohannis, Carmen Iohannis, a adus un grup de elevi sa il salute pe soțul sau și pe președintele Germaniei Frank Steinmeier! Gestul soției președintelui vine in plina greva a profesorilor, greva la care ea a anunțat ca nu participa.Președinții Klaus Iohannis și Frank-Walter…

- Lider AUR despre `nebunia feministelor`: `In capul lor femeia este pusa in inferioritate ca naște, ca are menstruație` Președintele Senatului AUR a explicat intr-un mesaj public pe Facebook motivele pentru care, in opinia sa, femeile ar dori introducerea sintagmei „dreptul la avort” in lege, susținand…

- V. Stoica Spitalul Județean de Urgența Ploiești ar urma sa se transforme in spital clinic universitar de urgența. Asta anunțau, luni dupa-amiaza, Consiliul Județean Prahova și președintele acestei instituții, liberalul Iulian Dumitrescu. Conform acestor anunțuri ale reprezentanților CJ, studenții de…

- Dezvaluiri despre fostul lider comunist al Romaniei. S-a aflat care era locul neasteptat din Bucuresti in care Ceausescu voia sa isi mute resedinta. Avea in plan sa ii aduca aici pe toți demnitarii, cu tot cu locuințe, pentru a-i avea la indemana. Ce reședințe de lux a avut fostul lider comunist Nicolae…