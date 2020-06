Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte kargaz Almazbek Atambaev, judecat pentru rolul sau in eliberarea din inchisoare a unui lider mafiot, a fost condamnat marti la 11 ani si doua luni de detentie, transmit AFP si Reuters. Atambaev, care a fost arestat in august 2019, a fost condamnat la 134 de luni de inchisoare. De asemenea,…

- Un sergent californian al armatei aerului a SUA cu legaturi cu o grupare de extrema dreapta a fost inculpat marti pentru uciderea unui politist in orasul Oakland, din vestul Statelor Unite, in timpul unei manifestatii antirasiste, transmit AFP si Reuters.Potrivit Departamentului Justitiei…

- Incidente violente s-au inregistrat sambata dupa-amiaza, in centrul Londrei, in contextul unor proteste antirasism si al prezentei unor contramanifestanti de extrema-dreapta, informeaza Reuters. In...

- Un extremist de dreapta din Norvegia a fost condamnat joi la 21 de ani în închisoare pentru uciderea motivata rasial a surorii sale vitrege nascute în China și pentru tentativa de a omorî cât mai mulți credincioși la o moschee în timpul unui atac armat, relateaza…

- Un colonel in retragere din armata austriaca a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Rusiei si condamnat la trei ani de inchisoare, dar a fost eliberat deoarece a efectuat jumatate din pedeapsa in detentie inaintea procesului, potrivit anuntului facut marti de tribunalul din Salzburg, informeaza…

- Un tribunal din vestul Rusiei a condamnat un martor al lui Iehova la șase ani și jumatate de închisoare pentru „extremism”, o sentința pe care organizația a descris-o ca fiind fara precedent în lungime și severitate, relateaza Moscow Times.Barbatul în vârsta…

- Un tribunal militar din Vietnam l-a condamnat vineri pe un fost ministru adjunct al apararii acuzat ca a permis ca trei loturi de pamant din Orasul Ho Chi Minh sa fie transferate ilegal unor investitori privati de la Fortele navale la patru ani de inchisoare, relateaza Reuters potrivit Agerpres.…

- Miroslav Marcek, fost militar, a fost condamnat, de tribunalul specializat din Slovacia, la 23 de ani de inchisoare pentru uciderea prin impuscare a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei sale Martina Kusnirova, in februarie 2018, scrie Reuters.