Un lider al romanilor din diaspora trage un semnal de alarma

- Europarlamentarul PSD, Chris Terhes, susține ca in Romania va fi o explozie de oameni infectați cu noul coronavirus pentru ca s-au intors foarte mulți romani din Italia, iar Guvernul nu i-a testat pe toți, asta pentru ca mulți n-au fost sinceri și nu au spus de unde vin.Citește și: Traian…

- Medicul Tudor Ciuhodaru trage un semnal de alarma cu privire la raspandirea rapida a coronavirusului in Romania. Acesta spune ca este deja o problema de siguranța naționala."Noi cazuri de infecție cu coronavirus și in Romania. Doar masurile de autoprotecție nu sunt suficiente. Ce trebuie sa…

- Coronavirusul continua sa creeze probleme inclusiv in Romania, deși numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 nu a crescut in țara noastra. Masurile de prevenire sunt cele mai la indemana, spun medicii, care recomanda sa fie respectate intru totul. Ce se intampla, insa, daca ați calatorit in strainatate,…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Jurnalista Paula Rusu scoate in evidenta doua cazuri de „isterii” privind coranavirusul intretinute de televiziunile de stiri. „Italianul ‘suspect de coronavirus care a fugit de la Bals’, nu e italian, e bulgar si are CNP de Romania. Nu a fugit din spital, ci a plecat de…

- Raed Arafat a explicat public care sunt metodele de prevenire a infectarii sau a raspandirii coronavirusului și ce ar trebui sa faca obligatoriu romanii care se intorc in țara din zonele afectate ale Italiei. Totul a pornit de la o femeie din Buzau, care s-a simțit rau cand a ajuns in Romania. Femeia…

- Romania trebuie sa ia masuri urgente și sa se gandeasca inclusiv la inchiderea granițelor pentru a preveni apariția cazurilor de coronavirus, dupa ce virusul a ajuns in Europa și a bagat in carantina 10 orașe din Italia, țara in care s-au inregistrat și decese din cauza coronavirusului, a transmis…

