Un lider al Hashd al-Shaabi ameninţă Washingtonul cu o 'ripostă irakiană' la fel de puternică precum cea 'iraniană' Unul dintre liderii gruparii Hashd al-Shaabi, coalitie paramilitara pro-Iran integrata in fortele regulate irakiene, a amenintat miercuri Washingtonul cu o 'riposta nu mai putin importanta decat raspunsul iranian', dupa lansarea de catre Iran a 22 de rachete asupra unor baze utilizate de catre armata americana in Irak, informeaza AFP. Qais al-Khazali, inclus cu cateva zile in urma pe lista cu 'teroristi' a SUA, a afirmat intr-un tweet ca 'prima riposta iraniana la uciderea comandantului martir Soleimani' a 'avut loc'. 'A venit timpul pentru prima riposta irakiana… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

