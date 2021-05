Stiri pe aceeasi tema

- Un inalt oficial al Hamas a declarat miercuri ca se asteapta ca Israelul si militantii din Gaza sa ajunga la o incetare a focului "intr-o zi sau doua", armistitiu care sa puna capat celor deja zece zile de violenta transfrontaliera, transmite Reuters. "Cred ca eforturile in curs privind incetarea focului…

- Israelul și gruparea Hamas ar putea incheia joi un acord de incetare a focului. Informația a aparut in presa israeliana, care cita surse din cadrul Guvernului, dar in mai puțin de o ora au venit dezmințiri de ambele parți.

- Intr-un raport de la Casa Alba, Biden s-a pronunțat in favoarea unui armistițiu intre Israel și grupul Hamas care controleaza Fașia Gaza. Aceasta a fost prima mențiune a incetarii focului in declarațiile oficiale ale SUA de la inceputul escaladarii conflictului in luna mai, transmite bbc.com.

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, a denuntat miercuri un 'pogrom de neiertat' in orasul Lod, oras mixt in Israel, unde a fost decretata starea de urgenta dupa distrugerile produse in cursul noptii de marti spre miercuri, relateaza AFP. 'Scene ale pogromului din Lod (unde locuieste o importanta…

