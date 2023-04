Un liceu tehnologic din Giurgiu lansează o campanie pentru promovarea învățământului profesional și dual Elevii incep sa fie interesați și de școlile profesionale. In județul Giurgiu, un liceu tehnologic a demarat o campanie prin care incearca sa-i atraga pe tineri sa urmeze invațamant profesional și dual, in condițiile in care piața forței de munca se confrunta cu o lipsa acuta de muncitori calificați, scrie Rador. Astfel, profesori, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar și ai Consiliului Județean merg prin sate și comune pentru a-i convinge pe copiii care termina clasa a VIII-a sa-și aleaga o meserie și sa mearga la școlile profesionale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

