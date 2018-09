Stiri pe aceeasi tema

- Invatatorii de la Liceul Teoretic ”Nikolaus Lenau” din Timisoara, cu predare in limba germana, au anuntat ca vor incepe luni anul scolar in greva japoneza, nemultumiti de intrarea in vigoare a OUG 9/2018 care prevede ca orele de limba romana, la clasele minoritatilor nationale, vor fi predate de profesori…

- O singura eleva din județul Timiș a reușit performanța de a obține media 10 la examenul de Bacalaureat. Diana Dehelean, de la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara a povestit, astazi, ca a depus un efort uriaș pentru a obține un astfel de rezultat demn de toata lauda. In medie, a invațat in…

