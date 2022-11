Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Hurezani, județul Gorj are o situație care este de natura sa ii blocheze activitatea și sa nu-i permita investițiile de care are nevoie. Din schema de personal lipsesc contabilul, expertul in achiziții publice și juristul. Primaria nu are bani pentru a organiza concursul, adica pentru a plati…

- Miercuri seara, cu puțin timp inainte de terminarea turei, un mașinist care lucra la Cariera Jilț Nord a decedat din cauza unor probleme de sanatate, facandu-i-se rau. Barbatul de 45 de ani a primit ajutor de la Ambulanța ajunsa la fața locului, dar din pacate, nu a mai putut fi salvat. ITM Gorj a deschis…

- In data de 15 decembrie 2022, la sediul IPJ Gorj, va avea loc concursul de ocupare a funcției de șef al Poliției Municipiului Targu-Jiu. Concursul se bazeaza pe un interviu profesional. Inscrierile se fac pana la 17 noiembrie, ora 16.00 in sistem on-line. Candidații trebuie sa indeplineasca o serie…

- Scoala Gimnaziala Speciala nr. 14, Tulcea, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale, de executie, vacante, de administrator de patrimoniu.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:…

- S.C.URBIS S.A. Baia Mare cu sediul in str. 8 Martie, nr.3 Baia Mare, incadreaza prin concurs, pe perioada determinata – 6 luni: 1 post de tinichigiu auto Depunerea documentelor necesare inscrierii se va face pana la data de 20.10.2022, ora 12:00, la sediul societatii. Concursul va avea loc in data…

- La nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele locuri de munca: 1. Primaria Comunei Mireșu Mare: 1 post consilier juridic 2. Primaria Comunei Leordina : 1 post Consilier achizitii publice 3. Primaria Municipiului Baia Mare-1 post Director executiv adjunct, direcție: Gestiune Bugetara…

- Persoanele care au implinit 18 ani se pot inscrie pentru a face parte din echipa de organizare pentru Zilele Clujului, aflat anul acesta la a X-a ediție. Organizatorii au prelungit perioada de inscriere.

- 20 de candidați se inscrisesera pentru a deveni manageri ( 8 posturi de directori, respectiv 3 posturi de directori adjuncți) la 11 unitați de invațamant din Județul Dolj. 6 candidați au refuzat sa se mai prezinte la proba scrisa desfașurata pe 8 septembrie 2022, iar din cei care s-au prezentat doar…