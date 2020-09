Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul telecom Iliad intenționeaza sa achiziționeze operatorul polonez de telefonie mobila Play intr-o tranzacție de 3,5 miliarde de euro, a declarat luni grupul francez, adaugand ca a obținut un acord pentru a cumpara 40% din capitalul companiei.Iliad a declarat intr-un comunicat ca va…

- Liceul Pedagogic «Matei Basarab» Slobozia este prima unitate de invațamant din Ialomița care iși suspenda cursurile din cauza pandemiei de COVID-19. Unul dintre cadrele didactice ale școlii a fost confirmat pozitiv la testul pentru depistarea infecției cu SARS-CoV-2. Alte doua cazuri de infecție au…

- “Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia tuturor institutiilor statului responsabile cu buna desfasurare a procesului instructiv-educativ din unitatile de invatamant din Romania ca riscam sa ajungem intr-un blocaj! Explozia cazurilor de imbolnaviri cu noul coronavirus inregistrate…

- Primaria Sectorului 4 a anuntat, miercuri seara, ca un elev de clasa a XII-a de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” a fost confirmat cu noul coronavirus, iar cursurile clasei respective s-au mutat in online.

- Elevii unei scoli din judetul Olt fac cursuri exclusiv online dupa aparitia unei caz de COVID-19 in randul cadrelor didactice, iar alti 20 de dascali au intrat in izolare, dupa ce cu totii au participat la un consiliu profesoral. Masura este valabila timp de o saptamana, informeaza News.ro.Prefectura…

- Mostenitoarea tronului Spaniei, printesa Leonor, va trebui sa respecte o perioada de carantina dupa depistarea unui caz de COVID-19 printre colegii sai de clasa, relateaza sambata agentia AFP care citeaza o sursa de la palatul regal. ”Dupa detectarea unui caz pozitiv de COVID-19 la unul dintre elevii…

- Scolile ar putea ramane inchise la toamna, in contextul in care numarul cazurilor de Covid-19 este in crestere. Karina va sustine anul viitor BAC-ul, dar nu a facut nici macar o lectie online la istorie, materie obligatorie, de cand a inceput pandemia, anunța MEDIAFAX.Cursurile online au fost…