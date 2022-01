Un liceu din Craiova a testat toţi elevii şi a descoperit mai multe focare de COVID-19 Inspectoratul Scolar Judetean Doj a primit 310.800 de teste de saliva si de ieri a inceput distribuirea lor catre unitatile scolare. Inca din prima zi, un liceu din Craiova a testat toti elevii si a descoperit 19 noi cazuri de infectare in cele patru clase existente. Practic, au fost descoperite mai multe focare de COVID-19. Potrivit inspectorului scolar general la nivelul judetului Dolj, pana vineri, au fost inregistrate 233 de cazuri de elevi infectati cu coronavirus si 84 de cazuri la angajatii din scoli. In raportarea de ieri la nivelul judetului Dolj erau peste 400 de copii confirmati cu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

