Un licean din Buzau a salvat viata unei femei care a cazut in statia de autobuz. Adolescentul le-a spus persoanelor din jur sa sune la 112 și a resuscitat victima pana la sosirea unui echipaj care sa preia pacienta. Intreaga scena a fost povestita pe pagina de Facebook a IGSU. Adolescentul care este elev al Liceului de Arta din Buzau si interpret de muzica populara, are la activ peste 100 de misiuni alaturi de pompierii din Buzau. Vlad a mers imediat in stația de autobuz cand a auzit galagie. Acolo a vazut ca o femeie de 80 de ani a cazut la pamant. – Copii, va rog, a cazut si noi nu putem sa…