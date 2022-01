Stiri pe aceeasi tema

- Un elev de clasa a XII-a, din Satu Mare, a gasit aproape 10.000 de lei intr-un bancomat din oraș. Baiatul a dat apoi un anunț pe Facebook pentru a-l gasi pe cel care uitase banii, scrie Jurnalul de Satu Mare . Vlad Mihai, elev in clasa a XII-a la Colegiul Tehnic “Constantin Brancuși” din Satu Mare,…

- Un elev de clasa a XII-a din Satu Mare, a gasit aproape 10.000 de lei intr-un bancomat din oraș. Baiatul a dat un anunț pe Facebook pentru a-l gasi pe cel care uitase banii. Vlad Mihai, elev in clasa a XII- a la Colegiul Tehnic “Constantin Brancuși” din Satu Mare, a mers miercuri la un […] The post…

- Vlad Mihai, un licean din Satu Mare, a gasit la ATM-ul unei banci situata pe Bulevardul Closca o suma importanta de bani. Surprins, tanarul a reactionat imediat ce a observat eroarea bancomatului.

- Un tanar din Satu Mare a mers miercuri la un bancomat și cand a ajuns in fața aparatului acesta a eliberat suma de 9.700 de lei, fara ca tanarul sa fi facut vreo operațiune, relateaza portalul local de știri Jurnalul de Satu Mare.In jurul orei 14:00, tanarul Vlad Mihai s-a deplasat la ATM-ul unei banci…

- Ziar de Cluj publica, la sfarsitul lunii iulie, o ampla ancheta in care a demonstrat ca Elena Udrea (condamnata anul acesta, in prima instanta, la 8 ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si spalare de bani) se afla in spatele proiectului imobiliar gigant, Transilvania Smart City, care…

- Acordurile de plata pentru programul HoReCa au inceput sa se transmita de marti, in cadrul aplicatiei electronice de inscriere, iar platile vor fi efectuate in conturile beneficiarilor incepand cu data de 20 decembrie, a anuntat Constantin-Daniel Cadariu, Ministrul Antreprenoriatului si Turismului.…

- Ministrul intermar al Muncii, Raluca Turcan, care l-a atacat pe Florin Cițu, spunand ca „este dispus sa joace la poker pana și banii de pensii”, nu va fi exclusa din partid, au declarat surse politice pentru Puterea.ro Raluca Turcan, vicepreședinte PNL, a lansat un mesaj critic la adresa echipei de…