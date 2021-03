Un liberal și-a surprins toți colegii! A votat cot la cot cu PSD Deputatul PNL Glad Aurel Varga, aflat la al doilea mandat, a votat in favoarea tuturor amendamentelor depuse de opoziție care au vizat investiții in județul din care provine, Arad. Judecatorii au lovit in sute de mii de romani. Nimeni nu s-a așteptat la acest verdict „In cadrul sedintelor desfasurate in plen pentru dezbaterea bugetului de stat pe anul 2021, am votat in favoarea tuturor amendamentelor, care au vizat proiecte de investitii in judetul Arad, chiar daca ele au fost elaborate de colegii parlamentari din opozitie. Consider ca orice initiativa, orice efort depus pentru sprijinirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

