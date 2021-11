Presedintele PNL Iasi, Alexandru Muraru, a cerut vineri ca PNL sa refaca alianta de guvernare cu USR, la scurt timp dupa ce Marcel Ciolacu a transmis ca „un guvern cu PNL este cea mai buna solutie in acest moment”. Muraru este unul dintre liberalii foarte apropiati de Klaus Iohannis, fratele sau geaman Andrei Muraru, fiind numit ambasador al Romaniei in SUA. ”Criza politica si guvernamentala trebuie sa inceteze. Cred cu tarie ca cea mai buna varianta pentru Romania este un guvern in jurul PNL, cu USR si UDMR. Prima optiune a noastra, a PNL, trebuie sa fie refacerea coalitiei de centru-dreapta.…