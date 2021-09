Stiri pe aceeasi tema

- Un membru PNL Sector 1 cere in instanța anularea hotararii prin care i s-a acordat dispensa de vechime lui Florin Cițu pentru a candida la președinția PNL, respectiv a hotararii prin care s-a admis candidatura la președinția partidului, la Congresul din 25 septembrie. Alexandru Panișoara este membru…

- Florin Cițu i-a spus, marți, lui Ludovic Orban, in timpul alegerilor de la Sectorul 4, ca impreuna trebuie sa ii condamne pe colegii care „isi fac propriii colegi lichele, tradatori”. Cițu a spus ca il susține pe Pavel Popescu ca președinte la PNL Sector 4, dar Orban nu are aceeași opțiune. In timpul…

- La Timisoara un deputat a sunat la Poliție pentru ca punctele de acces in cladirea unde se desfasurau alegerile pentru conducerea organizației județene erau blocate de agenții unei firme de paza. Scandalul nu s-a oprit aici. Presedintele interimar al organizației județene Timis, Alin Nica, a anulat…

- Cristian Bacanu, sustinator al premierului Florin Cîtu în cursa pentru presedintia PNL, a pierdut vineri alegerile pentru sefia PNL Sector 5, în fata lui Dan Meran, informeaza News.ro. Premierul este membru al acestei filiale, însa nu a fost prezent, fiind plecat în teritoriu.…