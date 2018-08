Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Radu Carp, iese la rampa dupa Consiliul Național al PNL, devoaland intr-o postare pe Facebook ca nu a fost invitat la acest eveniment. De asemenea, Carp acuza o campanie de indepartare a sa.Serena Williams fuge din calea Simonei Halep: Ce le-a spus organizatorilor de la Rogers…

- La mulți ani, Rangeri! Astazi este Ziua Internaționala a Rangerilor, o sarbatoare marcata de 63 de asociații ale rangerilor din 46 de țari, inclusiv din Romania. Este sarbatoarea dedicata profesionistilor care protejeaza, prin activitatea lor, patrimoniul natural si cultural al parcurilor nationale…

- Rareori scriu despre politica romaneasca - consider ca dinamica politica interna nu respecta decat tangential regulile de functionare ale democratiilor consacrate. Practicile politice consolidate in timp in Romania nu au intarit institutiile, ci le-au delegitimat in mod continuu. Nu trebuie sa dovedesti…

- „Pe 22 iunie PSD a trecut de linia rosie. El a-ncetat sa mai fie un partid normal care duce o politica normala, devenind un posibil grup de asalt in slujba unui potential dictator. E extrem de ingrijorator limbajul folosit de Liviu Dragnea si de cei din jurul sau, pentru ca sugereaza o politica de forta…

- Daniel Zamfir s-a inscris in ALDE. Fostul senator PNL s-a prezent, duminica, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, la conferința de presa susținuta de liderul ALDE, el precizand ca proiectele de lege ale lui Daniel Zamfir privind plafonarea dobanzilor și darea in plata pentru leasing vor fi susținute…

- Constituționalistul și diplomatul Radu Carp ii ironizeaza pe Facebook atat pe Dacian Cioloș cat și pe Vioctor Ponta, pe motiv ca aceștia au izbutit sa completeze tipologia lui Duverger cu un nou tip de partid: Partidul Foștilor Prim-Miniștri (PFPM).

- Aproximativ 80% dintre analistii Chartered Financial Analyst (CFA) Romania anticipeaza o depreciere a leului in raport cu euro in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru urmatoarele 6 luni este de 4,7106 lei pentru un euro, in timp…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, afirma ca este gata sa isi motiveze opinia separata in cazul sanctionarii presedintelui Klaus Iohannis pentru folosirea etichetei “penali”. Presedintele CNCD mai spune ca nu crede ca exista vreun judecator in Romania…