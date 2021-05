Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2021, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 1,4% fata de luna februarie 2021, potrivit INS. ▪ In luna martie 2021, comparativ cu luna martie 2020, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu…

- Piata de fashion online din Romania va depasi pragul de un miliard de dolari pana la finalul anului 2021, arata estimarile incluse intr-un raport publicat, recent, de PayU, potrivit Agerpres. Datele cuprinse in cercetarea de specialitate evidentiaza faptul ca veniturile de pe segmentul fashion vor…

- Deunazi, o doamna care dorea sa cumpere un apartament din portofoliul agenției pe care o reprezint, imi spunea ca și ea vinde și ca "nu mai poate de cap". Ca e foarte stresata. I-am raspuns, oarecum ironic, ca ar trebui sa iși caute un agent imobiliar daca vrea sa scape de stres, iar doamna mi-a … Post-ul…

- Prețurile materialelor de construcții s-au dublat in ultimele luni, ca efect al pandemiei. Contractele semnate deja ar trebui sa se modifice, pentru ca nicio firma de construcții nu-și mai permite sa...

- Preturile apartamentelor oferite spre vanzare au crescut cu 5%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu ultimul trimestru din 2020, in timp ce, in cazul caselor, majorarea a fost de 9%, reiese dintr-o analiza de specialitate, publicata joi.

- Dupa ușoarele scaderi consemnate in primele doua luni ale acestui an, prețurile locuințelor din Romania au revenit, la inceputul primaverii, pe o traiectorie ascendenta, Cluj-Napoca și Bucureștiul conducand detașat in clasamentul creșterilor de preț, anunța imobiliare.ro, conform Mediafax. …

- Prețurile medii cerute pentru locuințele din București au crescut, luna trecuta, cu excepția celor ale apartamentelor cu 3 camere, care au scazut ușor, cu 0,38%. La fel s-a intamplat și pe piața chiriilor, unde, potrivit anunțul.ro , singura categorie de locuințe ale carei chirii medii cerute au stagnat…

- Tranzactiile imobiliare sunt aproape de zero in judetul Gorj, desi oferta este una foarte bogata. Singurele imobile care misca lucrurile sunt apartamentele, deoarece casele nu se mai cauta de mult, acestea fiind mult mai scumpe. Nici macar programul...