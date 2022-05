Stiri pe aceeasi tema

- Un colonel rus care se afla la conducerea unui departament al centrului de cercetare al armatei din Moscova a pierdut un laptop dupa o beție crunta intr-un bar din Moscova, scrie digi24.ro In seara de 18 mai, colonelul Alexandr Kuzivanov a sarbatorit impreuna cu un coleg implinirea celor 70 de ani,…

- Viceministrul rus de externe, Aleksandr Grusko, a declarat marti ca eventuala decizie privind posibila utilizare a armelor nucleare este clar enuntata in doctrina militara rusa. Acesta a evitat un raspuns clar cand a fost intrebat daca Rusia exclude o lovitura tactica preventiva asupra Ucrainei, potrivit …

- Seful Agentiei Nationale de Informatii a SUA, Evril Haynes, a spus ca presedintele rus Vladimir Putin inca incearca sa creeze o „punte de pamant” intre teritoriile ocupate temporar din Donbass si Transnistria nerecunoscuta.

- Cel puțin șapte persoane au murit intr-un incendiu de proporții la un institut de cercetare militara din Tver, la 160 km de Moscova, au anunțat echipele de salvare, potrivit agențiilor de presa rusești, citate de AFP. Televiziunea rusa a prezentat imagini cu fumul negru și gros care se ridica din cladirea…

- Serviciul de informatii al ministerului ucrainean al Apararii a publicat luni o lista cu 620 de agenti rusi FSB despre care sustine ca activeaza in prezent in Europa. Conform autoritatilor ucrainene, lista include toti ofiterii FSB implicati in „actiuni criminale” pe continentul european si care sunt…

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…