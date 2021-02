Un lanţ hotelier din Germania le va impune clienţilor să fie vaccinaţi împotriva COVID Lantul hotelier german Allsun va impune o noua regula pentru siguranța clienților. Toți oamenii care vor sa se cazeze la unul dintre hoteluri vor trebui sa faca dovada ca s-au vaccinat impotriva coronavirusului, a anuntat proprietarul Alltours, potrivit Reuters, citata de News . Este prima companie din domeniul hotelier care anunta ca va introduce o astfel de cerinta, in vreme ce guvernele se gandesc cand și in ce condiții ar putea reveni calatoriile la normal. Filiala cuprinde 35 de hoteluri Allsun, aflate pe insula Mallorca, pe Insulele Canare si in Grecia. Masura va intra probabil in vigoare… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

