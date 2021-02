Noua regula pentru cele 35 de hoteluri Allsun – aflate pe insula Mallorca, pe Insulele Canare si in Grecia – va intra probabil in vigoare la 31 octombrie, in functie de progresul campaniei de vaccinare din Germania. Este prima companie din domeniul hotelier care anunta ca va introduce o astfel de cerinta, in contextul in care guvernele si turoperatorii se gandesc la cum si cand poate reveni la normal situatia cu privire la calatorii. “Vrem sa le oferim tuturor clientilor nostri cea mai mare siguranta posibila astfel incat ei sa se bucure de vacanta”, a precizat proprietarul Alltours, Willi Verhuven.…