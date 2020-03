Un lanț de supermarketuri din România plafonează prețurile pentru 500 de produse, până la Paști Un lanț de supermarketuri din Romania plafoneaza prețurile pentru 500 de produse, pana la Paști Unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din Romania a anuțat ca plafoneaza prețurile pentru 500 de produse esențiale, in perioada 25 martie – 19 aprilie. Potrivit unui comunicat al Carrefour România, pentru a reduce nivelul de neprevăzut, compania a decis să plafoneze prețul pentru până la 500 de produse esențiale, până de Paște. Plafonarea prețurilor acoperă categorii variate, extrem de solicitate în această perioadă,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

