Un lanț de restaurante fast-food dă drumul la angajări în ciuda pandemiei Domeniul HoReCa a fost poate cel mai afectat sector pe perioada pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, un cunoscut lanț de restaurante fast-food a lansat pe piața 400 de noi locuri de munca. KFC Romania angajeaza peste 400 de persoane, in mai multe orașe din țara precum București, Sibiu, Constanța, Timișoara, Cluj, Brașov, Ploiești, Targoviște, Oradea și Arad. Posturile disponibile sunt urmatoarele: lucrator bucatarie, bucatar și casier. De asemenea, KFC Romania mai scoate la concurs 32 de posturi pentru poziția de curier in București in cadrul KFC Delivery. Pana la finalul anului sunt planificate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de restaurante fast-food KFC angajeaza sute de oameni in toata țara. Ce posturi are disponibile și ce salarii ofera Lanțul de restaurante KFC Romania angajeaza peste 400 de persoane, in mai multe orașe din țara, a anunțat compania. Potrivit unui comunicat remis presei, KFC recrutează pentru…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Stiu miza pe care o au - Timisoara, Cluj, Brasov, pentru colegii nostri din USR, dar este extrem de complicat, sper sa nu aiba dezamagiri foarte mari, sa se pregateasca, pentru ca este foarte complicat. Daca veneau dupa un mandat slab (al primarilor liberali, n.r.) in care nu…

- Pandemia de coronavirus a provocat schimbari in programul si locul in care muncesc cei mai multi dintre romanii din marile orase. Patria Bank a decis sa vina in sprijinul celor care au devenit interesati sa aiba o alternativa de locuit temporara sau chiar permanenta. Oamenii au inceput sa caute variante…

- Centrele de transfuzie sanguina din intreaga tara vor fi deschise sambata 29 august donatorilor de sange si plasma convalescenta COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Hematologie Transfuzionala ‘Prof. Dr. C. T. Nicolau’ Bucuresti. Potrivit sursei citate, centrele vor…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, și foodpanda, cea mai mare platforma de food ordering din Romania, au incheiat un parteneriat prin care produsele Viva din stațiile OMV pot fi comandate prin serviciul de livrari foodpanda. In prezent, serviciul este disponibil in zece…

- In circulație vor fi 36 de garnituri care vor lega Litoralul Marii Negre cu Timișoara, Deva, Craiova, Sibiu, Baia Mare, Oradea, Cluj-Napoca, Brașov, Targu Mureș, Iași, Suceava și Galați. Pentru relația București – Constanța din Gara de Nord sunt programate opt perechi de trenuri InterRegio, iar de la…

- Uber s-a extins incepand de astazi și in Constanța, primul oraș romanesc adaugat pe harta companiei dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus, potrivit unui comunicat al transportatorului. Prima clienta a serviciului Uber in Constanța a fost cantareața și actrița Aylin Cadir. Serviciile Uber sunt disponibile…

- Vești bune pentru cei care vor sa mearga in vacanța in strainatate, agențiile de turism au reluat cursele cu autocarul catre Grecia și Bulgaria, pe masura ce cele doua țari au ridicat restricțiile impuse din cauza pandemiei cu coronavirus. De asemenea, pasagerii trebuie sa respecte un set de reguli…