Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de magazine britanic Tesco a limitat numarul de produse ce pot fi cumparate pentru o serie de produse, printre care oua, orez, sapun și role de toaleta, in condițiile in care 3.000 de camioane raman blocate dupa introducerea restricțiilor privind transportul intre Marea Britanie și Franța.

- Lanțul de magazine britanic Tesco a limitat numarul de produse ce pot fi cumparate pentru o serie de produse, printre care oua, orez, sapun și role de toaleta, in condițiile in care 3.000 de camioane raman blocate dupa introducerea restricțiilor privind transportul intre Marea Britanie și Franța,…

- Italia a ajuns sambata la cel mai mare numar de decese cauzate de coronavirus din Europa de la inceputul pandemiei, bilantul total fiind de 64.036 morti, depasind Marea Britanie la acest capitol, informeaza Agerpres, care citeaza AFP.Ministerul italian al Sanatatii a anuntat 649 de noi decese in ultimele…

- Facebook a anuntat astazi, lansarea in Marea Britanie, in luna ianuarie, a serviciului sau de stiri Facebook News. Acesta difuzeaza articole din media preluate contra cost, relateaza AFP. „Negocieri active” sunt de asemenea in curs de desfasurare pentru lansarea unui astfel de flux de stiri in Franta…

- Italia a inregistrat peste 40.000 de noi cazuri de Covid in 24 de ore și a devenit țara din Europa cu cele mai multe cazuri intr-o zi. Autoritațile italiene au raportat ca 40.902 de persoane au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore. Cel mai mare numar de la inceputul pandemiei…

- Acest studiu pe scara larga din SUA, aflat in faza finala, este suspendat din 6 septembrie, dupa ce un participant la testarile clinice din Marea Britanie s-a imbolnavit de o boala inflamatorie rara a coloanei vertebrale, numita mielita transversa. Sursele au spus ca au fost informate ca studiul clinic…

- Peste tot in lume cazurile au crescut constant de-a lungul saptamanii chiar daca noile cazuri de infectii in cele mai afectate tari, precum India si Brazilia, au aratat semne de scadere. Varful focarului in Europa s-a mutat in Marea Britanie, Rusia, Spania si Franta, care au raportat cel putin peste…

- Europa a raportat 96.996 de cazuri noi, fiind cel mai mare total la nivelul regiunii consemnat pana in prezent de OMS. La nivel global, numarul deceselor a urcat cu 5.514, la un total de 1,05 milioane. Recordul anterior de cazuri noi inregistrate de OMS a fost pe 2 octombrie, de 330.340 de…