- MedLife, liderul pieței de servicii medicale din Romania, anunța finalizarea studiului privind imunizarea naturala a populației pentru COVID 19. Compania a extins eșantionul pana la 1005 persoane, cadre medicale și personal auxiliar din 15 orașe in care MedLife opereaza clinici și spitale. In continuare…

- Platforma EuCeMananc devine Tazz by eMAG si extinde livrarea intr-o ora cu produse alimentare si pentru casa. Tazz by eMAG este disponibil in Bucuresti, Timisoara, Cluj- Napoca, Iasi, Brasov, Constanta, Arad, Oradea, Baia Mare, Ploiesti, Sibiu, Deva, Braila, Galati, Alba Iulia, Craiova, Pitesti,…

- Acum poți folosi serviciul de comanda online de la Kaufland, folosind aplicația Glovo. Cu siguranța, atunci cand faci cumparaturi alegi totul cu atenție și grija sa nu lipseasca nimic, de la cel mai mare lucru, pana la cel mai mic. Dar sunt momente in care primești o vizita neașteptata sau ți s-a facut…

- Comanda online, de la Kaufland, prin aplicația Glovo, produsele alimentare de care a nevoie. In aceasta perioada, cand trebuie sa stam acasa cat se poate de mult, folosește aceasta soluție rapida de comanda online de la Kaufland, cu minim de efort pentru tine. Cu atat mai mult este util sa comanzi online…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o ampla campanie de voluntariat, pentru a facilita accesul la cumparaturi, dar si pentru alte actiuni logistice pentru ajutorarea varstnicilor singuri. Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta a Romaniei transmis miercuri, toti…

- Fundatia Regala Margareta a Romaniei organizeaza o ampla campanie de voluntariat, pentru a facilita accesul la cumparaturi, dar si pentru alte actiuni logistice pentru ajutorarea varstnicilor singuri.Potrivit unui comunicat al Fundatiei Regale Margareta a Romaniei transmis miercuri, toti cei…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor de peste 65 de ani sau cu dizabilitați, care nu pot ieși din casa in perioada aceasta, Kaufland Romania lanseaza alaturi de Glovo și de Fundația Regala Margareta a Romaniei o linie telefonica speciala de preluare a comenzilor.Persoanele de peste 65 de ani sau cu…

- Future Makers, proiectul educațional de antreprenoriat și competiție de idei de business pentru viitor, a dat startul inscrierilor in cea de-a treia ediție. 50 de idei cu potențial vor fi dezvoltate in incubatorul Future Makers iar proiectele caștigatoare vor fi premiate de Fundația Coca-Cola. Echipele…