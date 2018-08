Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm a fost taiat la bratul drept in timp ce a imobilizat la un targ in orasul Murgeni, judetul Vaslui, un barbat inarmat cu un cutit atasat in varful unei bate, a informat Jandarmeria Romana, luni, pe reteaua de socializare.

- Un jandarm a fost ranit astazi in timp ce intervenea la balciul anual desfasurat in orasul Murgeni, judetul Vaslui.Potrivit unui mesaj al Jandarmeriei Romane, aflat in patrulare in zona balciului, plutonierul adjutant M.D din cadrul Detasamentului 3 Barlad a raspuns unei solicitari 112 prin care era…

- Joi, 26 aprilie, in jurul orei 09.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca la Spitalul din Negrești-Oaș a fost adus un barbat, de 70 ani, din localitatea Huta Certeze, acesta fiind victima unui accident rutier. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca in dimineața aceleiași…

- AU AVUT CURAJ… Fondurile europene nerambursabile alocate sectorului agricol, prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, au contribuit la mai multe povesti de succes in judetul Vaslui. Alexandru Ilas este unul din fermierii locali care au reusit sa acceseze un proiect european in…

- Un barbat a fost ranit dupa ce un copac a cazut, joi, din cauza ploilor, peste mașina pe care o conducea, in Barlad, județul Vaslui. Și in Bacau sunt probleme, iar autoritațile supravegheaza raul Slanic, pentru a vedea daca se impune evacuarea zonei, acesta fiind aproape ieșit din matca.Potrivit…

- Un barbt din Ploiesti a fost incatusat de politisti, dupa ce a fost prins baut la volan si cu permisul de conducere suspendat. Soferul a devenit recalcitrant si a incercat sa fuga de patrula de politie.

- Un barbat in varsta de 31 de ani din orasul prahovean Comarnic a fost grav ranit, suferind arsuri pe mai bine de jumatate din suprafata corpului, dupa ce a incercat sa stinga un incendiu izbucnit la o conducta de gaze care trece pe sub doua gospodarii.