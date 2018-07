Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au anuntat miercuri identificarea, cu ajutorul unui instrument de tip radar aflat pe o sonda spatiala de pe orbita lui Marte, a unei formatiuni care pare a fi un lac sarat de mari dimensiuni, aflat sub gheata si localizat la polul sudic al Planetei Rosii, un posibil habitat pentru microorganisme,…

- Forțele navale ruse din Marea Neagra au fost puse in alerta, anunta surse apropiate armatei ruse, citate de Reuters. Oficialii ruși spun ca Ucraina, in opinia lor, iși sporește prezența militara in regiune ca o „provocare” in timpul Campionatului Mondial. Trei surse apropiate armatei ruse au confirmat…

- Curiosity, un rover administrat de NASA, a detectat numerosi compusi organici la suprafata planetei Marte si fluctuatii sezoniere ale concentratiei de metan din atmosfera martiana. Aceste descoperiri, anuntate joi de cercetatorii americani, reprezinta unele dintre cele mai puternice dovezi aduse…

- Cercetatorii de la NASA au ajuns la noi rezultate cu privire la planeta noastra vecina. Datele provin de la roverul Curiosity care a colectat mostre cu miza de a intelege daca Marte a gazduit viata.

- Europa este îngrijorata ca ar putea deveni o victima colaterala din cauza escaladarii disputei comerciale între Statele Unite si China, a declarat miercuri Phil Hogan, comisar european al Agriculturii, relateaza site-ul agentiei Reuters. Hogan a discutat despre aceasta îngrijorare…

- Yuval Steinitz, ministrul israelian al Energiei, a declarat, luni, ca Israelul il va ”lichida” pe presedintele Siriei, Bashar al-Assad, daca acesta va permite Iranului sa isi extinda operatiunile din Siria, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cercetatorii britanici au dezvoltat un test de sange care depisteaza mai precis decat metodele existente alergia la alune si ofera o modalitate mai buna pentru monitorizarea acestui risc alimentar semnificativ, informeaza Reuters joi. Alunele sunt cauza cel mai des intalnita a anafilaxiei…

- Camera CaSSIS de la bordul ExoMars Trace Gas Orbiter, nava spatiala aflata la 400 de kilometri de Marte, a fost activata pe 20 martie si a fost testata in vederea inceperii misiunii principale pe 28 aprilie.