Un laborator din Germania a descoperit niveluri excesive de pesticide în fluviul Oder Un laborator din Germania a descoperit niveluri excesive de pesticide in fluviul Oder, in momentul in care autoritatile germane si poloneze incearca sa elucideze cauza mortii masive a pestilor produsa recent in acest curs de apa, relateaza sambata dpa. Tone de pesti morti au ajuns in ultimele saptamani pe malurile fluviului situat la granita dintre Germania si Polonia. Probe prelevate la statia de monitorizare din Frankfurt (Oder), la circa 100 de km est de Berlin, in perioada 7-9 august, au aratat concentratii ridicate ale unui pesticid care contine ingredientul activ acid 2,4-diclorfenoxiacetic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

