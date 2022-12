Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried, fondatorul si fostul director general al platformei de tranzactionare FTX, al carei faliment a zguduit piata crypto, a fost arestat in Bahamas, la cererea autoritatilor americane, cu 24 de ore inainte ca tanarul sa depuna marturie la o comisie a Congresului SUA, scrie The Guardian.

- Un barbat din Japonia a sunat de 2.060 de ori la politie, in decurs de noua zile, pentru a-i „harțui”. El a fost arestat, iar politia crede ca a facut astfel de apeluri timp de ani de zile, informeaza Observatornews. Polițistii Prefecturii Saitama din Japonia spun ca au fost abuzați in mod repetat de…

- In urma efectuarii, la data de 29 noiembrie a.c., de catre polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a 8 percheziții in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de proxenetism, suma de 29.000…

- Autoritațile din Germania banuiesc ca incendiul produs la un hotel care adapostea refugiații ucraineni face parte dintr-o serie de 19 incercari de incendiere ale unui pompier in varsta de 32 de ani, care a fost arestat, informeaza The Guardian . Potrivit procurorilor din landul Mecklenburg-Vorpommern,…

- Zborurile care au plecat miercuri din Moscova și Sankt Petersburg fie s-au vandut, fie au crescut vertiginos dupa ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea rezerviștilor. In acest context, imaginea zilei vine de la Flightradar24: Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The…

- Barbatul arestat in Westminster Hall dupa ce a incercat sa se apropie de sicriul reginei Elisabeta a II-a, expus pentru ca britanicii sa-i poata aduce un ultim omagiu, a vrut sa verifice daca Regina este intr-adevar moarta, potrivit judecatorului care l-a audiat, citat de The Guardian.

- Un barbat a fost arestat dupa ce a „alergat” spre sicriul reginei Elisabeta a II-a in Westminster Hall din Londra. Incidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 22.00, potrivit unui comunicat al Scotland Yard, noteaza insider.com. Acest eveniment a determinat ca transmisia in direct care arata persoanele…