Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 33 de persoane au murit miercuri dimineata in Panama, cand un autobuz cu imigranti care se indreptau spre SUA s-a ciocnit cu un microbuz, relateaza AFP. In urma impactului, autobuzul a cazut intr-o prapastie. Accidentul s-a petrecut pe timp de noapte, pe o sosea din Gualaca, in provincia Chiriqui,…

- Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a declarat vineri (10 februarie) ca Brazilia a revenit pe „scena mondiala”, promițand sa intensifice masurile de protecție a padurii amazoniene cu ajutorul cooperarii comunitații internaționale. La inceputul zilei, președintele american Joe Biden a descris Statele…

- Psihologul american Lloyd Morrisett, cofondator al popularei emisiuni educative de televiziune Sesame Street, urmarita de milioane de copii din intreaga lume, a murit la varsta de 93 de ani, informeaza Agerpres. Psihologul a fost elogiat pentru „mostenirea monumentala si indisolubila” lasata in randul…

- Președintele american Joe Biden va purta discuții cu premierul japonez Fumio Kishida la Casa Alba vineri, 13 ianuarie, in timpul carora vor fi abordate subiecte precum Coreea de Nord, Ucraina, tensiunile dintre China și Taiwan și un "Indo-Pacific liber și deschis", a anunțat marți Casa Alba, potrivit…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi primit miercuri, 21 decembrie, de omologul sau american Joe Biden, dupa care se va adresa Congresului Statelor Unite, a anuntat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, transmit AFP si Reuters . ”Vizita va sublinia angajamentul de neclintit…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian". SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina", se arata in declaratia…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”. SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina”, se arata in declaratia…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, a calificat luni drept „incredibil de periculoase” atacurile lui Elon Musk la adresa fostului consilier al presedintelui american pentru pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, transmite AFP, potrivit Agerpres. Comentariile patronului Tesla si Twitter…